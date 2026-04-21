Banconota da 500 euro | cosa ha deciso davvero la BCE e cosa cambia per i cittadini

La Banca Centrale Europea ha deciso di sospendere la produzione della banconota da 500 euro. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la fine della stampa di questa particolare banconota. La misura ha effetto immediato e potrebbe influire sul modo in cui i cittadini gestiscono i loro contanti. Al momento, nessuna disposizione è stata annunciata riguardo alla circolazione o alla sostituzione delle banconote già in circolo.

La Banca Centrale Europea ha fermato la produzione della banconota da 500 euro: ecco perché e cosa succede oggi.. Banconota da 500 euro: la decisione della BCE. La banconota da 500 euro non è più stampata. La decisione è stata presa dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel 2016, con l’obiettivo principale di contrastare attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La produzione è stata ufficialmente interrotta, mentre l’emissione è cessata nel 2019 nella maggior parte dei Paesi dell’area euro. È ancora valida la banconota da 500 euro?. Sì. Questo è il punto più importante da chiarire. Nonostante non venga più stampata, la banconota da 500 euro è ancora legale e mantiene il suo valore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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