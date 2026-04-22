Da oggi la banconota da 500 euro non verrà più prodotta all’interno dell’Unione Europea. La decisione di eliminarla riguarda esclusivamente la produzione, lasciando in circolazione le banconote già in circolazione. La fine della stampa di questa banconota fa parte di un intervento volto a limitare il riciclo di denaro contante di origine illecita. La circolazione delle banconote già emesse continuerà normalmente.

La banconota da 500 euro esce definitivamente di scena dal sistema monetario europeo, almeno per quanto riguarda la produzione. La decisione della Banca Centrale Europea non è nuova, ma nel 2026 arriva la conferma: il taglio più alto non farà parte delle future emissioni. Si tratta di una misura inserita in una strategia più ampia di contrasto al riciclaggio e alle attività finanziarie illecite, che punta a rendere più tracciabili i movimenti di denaro. La scelta di fermare l’emissione della banconota da 500 euro nasce da una valutazione precisa: questo taglio è stato spesso associato a utilizzi poco trasparenti. Il motivo è semplice: consente di trasportare grandi quantità di denaro in poco spazio, rendendo più facile occultare capitali e alimentare attività illegali come riciclaggio o finanziamento del terrorismo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stop alla banconota da 500 euro: da quando si cambia e perché è stata eliminata

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