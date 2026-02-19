Lunedì gran finale del premio ’Alberto Sordi’

Lunedì, il teatro Masini di Faenza ospiterà il gran finale del premio ‘Alberto Sordi’, dopo che il concorso ha attirato numerosi comici emergenti. La causa è il successo crescente del festival, che negli anni ha lanciato artisti come Max Angioni e Francesco Migliazza. La serata promette risate e spettacoli di alta qualità, con un pubblico pronto a incoraggiare i nuovi talenti. La manifestazione si conferma come un appuntamento fondamentale per la scena comica italiana, attirando appassionati da tutta la regione. La serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti divertenti.

Faenza è pronta a diventare la capitale italiana della comicità. Lunedì dalle 21 al teatro Masini ci sarà la finale della ventiduesima edizione del ’Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi’, diventato negli anni sempre più importante e che ha visto la partecipazione di molti artisti diventati poi famosi a livello nazionale come Max Angioni, Francesco Migliazza e Alessandro Ciacci. Sei saranno i comici che si contenderanno la vittoria finale di mille euro e concorreranno per il premio della critica assegnato dal pubblico: Enrico Balboni di Renazzo, Naveen Cassera di Bergamo, i milanesi Marco Di Biase, Maria Teresa Deligio, Giacomo Coma e Guglielmo Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

