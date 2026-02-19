Lunedì gran finale del premio ’Alberto Sordi’

Faenza è pronta a diventare la capitale italiana della comicità. Lunedì dalle 21 al teatro Masini ci sarà la finale della ventiduesima edizione del 'Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi', diventato negli anni sempre più importante e che ha visto la partecipazione di molti artisti diventati poi famosi a livello nazionale come Max Angioni, Francesco Migliazza e Alessandro Ciacci. Sei saranno i comici che si contenderanno la vittoria finale di mille euro e concorreranno per il premio della critica assegnato dal pubblico: Enrico Balboni di Renazzo, Naveen Cassera di Bergamo, i milanesi Marco Di Biase, Maria Teresa Deligio, Giacomo Coma e Guglielmo Barbieri.