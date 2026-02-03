Terni assemblea generale della Cgil | La crisi del territorio è strutturale Mettere al centro quantità e qualità del lavoro

Questa mattina a Terni si è svolta l’assemblea generale della Cgil provinciale. I rappresentanti sindacali hanno parlato della crisi che affligge il territorio, definendola ormai strutturale. Al centro del dibattito ci sono stati i problemi legati al lavoro, alla produzione e alle condizioni sociali, con un’attenzione particolare a come migliorare quantità e qualità dell’occupazione locale. La discussione si è anche concentrata sui legami tra la situazione territoriale e il quadro politico più ampio, sia nazionale che internazionale.

Negli scorsi giorni si è riunita a Terni l'assemblea generale della Cgil provinciale. Al centro della discussione, la crisi economica, produttiva, lavorativa e sociale in cui versa il territorio –, "diventata ormai strutturale" – e i legami con lo scenario politico nazionale e internazionale che.

