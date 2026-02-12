La Ripartenza 26 Gianpiero Strisciuglio AD Trenitalia | Crescita e qualità del servizio sono al centro della nostra strategia

La Trenitalia di Gianpiero Strisciuglio investe forte sulla qualità e sulla crescita. L’azienda sta attraversando una fase di grande cambiamento, con molti soldi in gioco per rinnovare i treni e migliorare i servizi. Strisciuglio sottolinea che il focus resta sulla soddisfazione dei passeggeri, con investimenti rivolti a rendere più confortevoli e affidabili i collegamenti. La strategia di Trenitalia punta a rafforzare la sua posizione, anche grazie a un ampliamento della flotta e a un miglioramento delle infrastrutture.

"Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una forte spinta agli investimenti da parte di Trenitalia, in particolare per il rinnovo della flotta. Un rinnovamento che riguarda sia l’alta velocità, con il Frecciarossa al centro di un importante percorso di evoluzione, sia il trasporto regionale. Negli ultimi mesi abbiamo presentato anche una nuova identità del Frecciarossa, simbolo di un’alta velocità sempre più moderna, efficiente e riconoscibile. Parallelamente, prosegue con continuità il processo di ammodernamento dei treni regionali, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri una flotta tra le più giovani e innovative a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Ripartenza 26. Gianpiero Strisciuglio (AD Trenitalia): "Crescita e qualità del servizio sono al centro della nostra strategia" Approfondimenti su Gianpiero Strisciuglio Crescita, qualità e innovazione al centro della strategia dell’università Mediterranea L’Università Mediterranea di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno verso crescita, qualità e innovazione. Aumentano le tariffe di Trenitalia Tper, Federconsumatori: "Aumentare almeno la qualità del servizio" Da febbraio sono salite le tariffe dei treni regionali gestiti da Trenitalia Tper in Emilia-Romagna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Presentazione oggi in Stazione Centrale del nuovo logo @frecciarossaofficial con l’ad e dg di @trenitalia_s.p.a Gianpiero Strisciuglio, il chief corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del gruppo @ferrovie_dello_stato_ Giuseppe Inchingolo e il - facebook.com facebook Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ha annunciato che l’azienda, sotto la guida del gruppo Ferrovie dello Stato, investirà 2 miliardi di euro entro il 2030 per il rinnovo della sua flotta ferroviaria. ... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.