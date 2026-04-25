Leporano | oggi A sud del mondo Canneto Beach

Oggi a Leporano si svolge “A sud del mondo” a Canneto Beach, un evento che propone musica dal vivo e dj set, balli swing e social dance, oltre a una festa anni ‘80 e ‘90. Nel programma ci sono anche laboratori e spettacoli per bambini, esposizioni di artigianato, attività culturali, workshop, sport e occasioni di relax e networking. La manifestazione coinvolge diverse fasce di pubblico e offre molte opportunità di intrattenimento e partecipazione.

Di seguito il comunicato: Musica live e dj set, swing, social dance e festa anni ‘80’90, laboratori e spettacoli per bambini, artigianato, cultura, workshop, sport, innovazione, relax e networking. Sabato 25 aprile al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, dalle 10 e sino a mezzanotte, torna “A Sud del Mondo”, un format che – giunto alla V edizione – è sinonimo di intrattenimento e aggregazione. Quest’anno si caratterizza come una vera e propria piattaforma esperienziale multidisciplinare, capace di integrare cultura, musica, sport, innovazione e partecipazione sociale. Per il suo valore culturale e di promozione territoriale, ha ottenuto il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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