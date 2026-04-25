Leonardo Stucchi il brianzolo aggredito con pugni sputi e spray al peperoncino durante il corteo del 25 aprile

Durante il corteo del 25 aprile, un uomo è stato aggredito con pugni, sputi e spray al peperoncino. L’aggressione è avvenuta perché l’uomo sfilava con le bandiere dell’Ucraina e della Palestina. L’uomo, originario della Brianza, ha riportato ferite e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La polizia ha identificato alcuni sospetti e sta indagando sull’accaduto.