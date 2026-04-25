Leonardo Stucchi il brianzolo aggredito con pugni sputi e spray al peperoncino durante il corteo del 25 aprile
Durante il corteo del 25 aprile, un uomo è stato aggredito con pugni, sputi e spray al peperoncino. L’aggressione è avvenuta perché l’uomo sfilava con le bandiere dell’Ucraina e della Palestina. L’uomo, originario della Brianza, ha riportato ferite e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La polizia ha identificato alcuni sospetti e sta indagando sull’accaduto.
Aggredito al corteo del 25 Aprile perché “colpevole” di aver sfilato con le bandiere dell’Ucraina e della Palestina. È successo stamattina a Roma e tra le persone aggredite c’è anche il lissonese Leonardo Stucchi. I motivi dell'aggressione Il giovane - coordinatore locale di Radicali Italiani.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma: Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta.
Caos alla Piramide: feriti con spray al peperoncino durante il corteo? Cosa sapere Aggressione con spray al peperoncino a Roma contro Hallissey e Grieco durante il corteo.