Caos alla Piramide | feriti con spray al peperoncino durante il corteo

Durante un corteo a Roma, sono stati registrati momenti di tensione che hanno portato a alcuni feriti a causa dell'uso di spray al peperoncino. L'aggressione si è verificata nei pressi della Piramide, coinvolgendo due persone identificate come Hallissey e Grieco. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e soccorrere i feriti, mentre si stanno ancora raccogliendo dettagli sugli eventi di quella giornata.

? Cosa sapere Aggressione con spray al peperoncino a Roma contro Hallissey e Grieco durante il corteo.. Il gruppo Cambiare Rotta colpisce i Radicali durante la celebrazione del 25 aprile.. L’aggressione avvenuta oggi a Roma presso la Piramide Cestia ha costretto l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine per soccorrere il presidente dei Radicali Italiani e di +Europa, Matteo Hallissey, insieme all’inviato di Pulp Podcast, Ivan Grieco, durante il corteo del 25 aprile. Il clima di celebrazione per la Liberazione si è trasformato in un momento di violenza brutale quando i militanti del gruppo Cambiare Rotta hanno colpito il gruppo radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos alla Piramide: feriti con spray al peperoncino durante il corteo Notizie correlate Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma: Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Spray al peperoncino in discoteca, caos e ragazzi in fuga(Adnkronos) – Panico, ressa e fuggi fuggi da una discoteca di Ripalimosani, vicino Campobasso, dove intorno all'una, nel momento di massima... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Messico, sparatoria dalla cima di una piramide a Teotihuacan: un morto e 13 feriti; Messico, spari sui turisti alla Piramide della Luna di Teotihuacan; Sparatoria a Teotihuacán: morti e feriti tra i turisti alla Piramide della Luna; Spari contro i turisti, la sicurezza in Messico preoccupa (di nuovo). Sparatoria a Teotihuacán: morti e feriti tra i turisti alla Piramide della LunaPaura e caos tra i turisti nel cuore di uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Una violenta sparatoria ha colpito Teotihuacán, provocando morti e numerosi feriti nella ... ilmattino.it Messico, sparatoria dalla cima di una piramide a Teotihuacan: un morto e 13 feritiLeggi su Sky TG24 l'articolo Messico, sparatoria dalla cima di una piramide a Teotihuacan: un morto e 13 feriti ... tg24.sky.it Per resistere al caos beviti una Camomilla e starai meglio. Il concerto de L'officina della camomilla il 29 aprile all’Alcatraz di Milano Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/per-resistere-al-caos-beviti-una-camomilla-e-starai-meglio-411575.html - facebook.com facebook Mattarella firma e rimedia al caos della maggioranza x.com