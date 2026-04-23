Cagliari 23enne Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola al petto in piazza a mezzanotte | ipotesi vendetta personale

Nella notte a Monserrato, una città nella provincia di Cagliari, un giovane di 23 anni è stato colpito da un colpo di pistola al petto in piazza, morendo poco dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio, valutando diverse ipotesi tra cui una vendetta personale o una rapina finita in tragedia. La vittima non aveva precedenti noti e l'identità del responsabile resta sconosciuta.

Ancora ignota l'identità del killer e il possibile movente dell'omicidio: tra le ipotesi una vendetta personale o una rapina finita in tragedia Un ragazzo di 23 anni, Leonardo Mocci, è stato ucciso nella notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, di professione mur.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cagliari, 23enne Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola al petto in piazza a mezzanotte: ipotesi vendetta personale Notizie correlate Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola al pettoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita a Cagliari: è stato colpito al petto da un colpo di pistola all'interno di un cortile di un palazzo Tragedia... Omicidio a Monserrato: 23enne ucciso con un colpo di pistola al pettoABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nella notte tra il 22 e il 23 aprile Un giovane di 23 anni è stato ucciso nella notte tra il 22 e il 23 aprile a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio di Monserrato, la vittima è un 23enne di Villacidro: le indagini; Omicidio nel cortile di un condominio, 24enne ucciso con un colpo di pistola: ecco chi è la vittima – Cosa sappiamo; Omicidio a Monserrato: muratore di 23 anni ucciso da un colpo di pistola al petto; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola. Omicidio a Cagliari: 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto. È caccia al killerIl muratore Leonardo Mocci è morto nel cortile di un palazzo; i Carabinieri indagano sulle frequentazioni per identificare il killer in fuga ... affaritaliani.it Chi era Leonardo Mocci il 23enne muratore di Villacidro, vittima dell’omicidio a Monferrato? Un colpo di pistola fatale, i motivi dell’assassinio: possibile regolamento di ...Una vita semplice, fatta di lavoro, quotidianità e passioni sane, spezzata improvvisamente da un colpo di pistola nel cuore della notte: questo è il profilo che emerge di Leonardo Mocci, il 23enne ucc ... alphabetcity.it Una manciata di passi nel buio, poi lo sparo: chi ha ucciso Leonardo e perché Omicidio a Monserrato, ancora mistero sulla morte di Leonardo Mocci, 23 anni: è stato ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo dopo essersi allontanato dagli amici, gli investig - facebook.com facebook Ucciso in strada con un colpo al petto, notte di sangue a Cagliari: l'omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni. L'agguato poco dopo mezzanotte. Niente da fare per la vittima. Al vaglio testimonianze e immagini delle telecamere x.com