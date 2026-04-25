Leolandia Reversum | | Attrazione per emozioni forti

Il presidente del parco di divertimenti in Lombardia ha annunciato i dettagli della nuova attrazione chiamata Reversum, progettata per offrire emozioni intense ai visitatori. Questa novità sarà inserita all’interno del parco e promette un’esperienza ad alto impatto sensoriale. La presentazione ufficiale avverrà prossimamente, con ulteriori informazioni sui dettagli tecnici e sulla data di apertura. La creazione di Reversum entra nel piano di ampliamento del parco per attirare un pubblico più vasto.

Il presidente del parco di divertimenti lombardo, Giuseppe Ira, svela tutti i segreti della nuova attrazione, che arriva in occasione delle celebrazioni per i 55 anni di apertura, prima come Minitalia, poi come Leolandia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leolandia, Reversum:: "Attrazione per emozioni forti" REVERSUM: LA NUOVA ERA DI LEOLANDIA MESSO IN OPERA IL PRIMO BINARIO Notizie correlate Leolandia, inaugurato Reversum, il nuovo roller coaster adrenalinicoLa nuova montagna russa del parco divertimenti della Bergamasca è unica nel suo genere in Italia: oltre a discese perpendicolari, avvitamenti e... Leggi anche: Leolandia compie 55 anni e rilancia: debutta Reversum, il maxi coaster che sfida la gravità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leolandia: ecco le nuove montagne russe; Cosa fare a Milano oggi 25 aprile: La Bella Addormentata al TAM e il corteo fino a piazza Duomo; Le mega montagne russe nel Circus a tutta adrenalina Investimen­to di 34 milioni. Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimentoTaglio del nastro per la nuova attrazione unica in Italia: vagoni rotanti, adrenalina e un investimento da oltre 30 milioni per il rilancio del parco nel 55esimo anniversario. ecodibergamo.it Leolandia, il parco festeggia 55 anni con la nuova attrazione ReversumTaglio del nastro per il maxi coaster, cuore del piano triennale di investimenti di oltre 30 milioni di euro avviato nel 2023. L'attrazione segna l'avvio delle celebrazioni per l'anniversario del ... tg24.sky.it Adrenalina senza fine perché cadute libere, velocità e forza centrifuga delle curve paraboliche si uniscono all’imprevedibilità del movimento dei veicoli Leggi l'articolo #Leolandia - facebook.com facebook