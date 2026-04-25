Leolandia compie 55 anni e rilancia | debutta Reversum il maxi coaster che sfida la gravità

Leolandia celebra il suo 55° anniversario con l’apertura di Reversum, un grande coaster che promette emozioni intense e sfide alla forza di gravità. La struttura si trova all’interno del parco a Capriate e rappresenta il nuovo investimento per questa occasione speciale. La presentazione del nuovo elemento si inserisce nel programma di iniziative pensate per rinnovare l’offerta del parco e attirare visitatori di tutte le età.

Capriate. Leolandia festeggia 55 anni di storia guardando avanti, e lo fa con un investimento simbolico: si chiama Reversum la nuova attrazione inaugurata sabato 25 aprile, una montagna russa unica nel suo genere in Italia, destinata a diventare il nuovo punto di riferimento per gli amanti dell’adrenalina. Il nome non è casuale: sui suoi binari nulla è prevedibile. I vagoni ruotano liberamente su sé stessi durante il percorso, rendendo impossibile anticipare direzione e movimenti. Tra cadute, curve paraboliche e accelerazioni improvvise, ogni corsa è un’esperienza diversa. Reversum è il cuore di un piano di sviluppo triennale avviato nel 2023 e che supera i 30 milioni di euro complessivi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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