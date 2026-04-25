Leolandia inaugurato Reversum il nuovo roller coaster adrenalinico

Nel parco divertimenti della Bergamasca è stato aperto Reversum, una nuova montagna russa. La struttura è stata progettata per offrire un’esperienza adrenalinica e si distingue per le sue caratteristiche tecniche. Reversum rappresenta un’aggiunta recente alle attrazioni del parco, che ha scelto di investire in un’attrazione di grandi dimensioni. La novità è stata presentata durante un evento di inaugurazione a cui hanno partecipato i rappresentanti del parco e alcuni visitatori.

La nuova montagna russa del parco divertimenti della Bergamasca è unica nel suo genere in Italia: oltre a discese perpendicolari, avvitamenti e tratti a testa in giù aggiunge i vagoni che roteano su loro stessi: un'avventura per chi ama le emozioni forti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leolandia, inaugurato Reversum, il nuovo roller coaster adrenalinico il cantiere di Reversum a Leolandia! #leolandia #reversum #rollercoaster Notizie correlate Leggi anche: Leolandia compie 55 anni e rilancia: debutta Reversum, il maxi coaster che sfida la gravità Caduta nel Roller Coaster: soccorso alpino per un biker feritoUn ciclista è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Tovo San Giacomo, dopo una caduta avvenuta lungo la strada provinciale del Melogno, in un... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Capriate, Leolandia e le mega montagne russe a tutta adrenalina: investimento di 34 milioni. Leolandia, ecco Reversum il primo super roller coaster che unisce motagne russe e vagoni autorotantiAdrenalina senza fine perché cadute libere, velocità e forza centrifuga delle curve paraboliche si uniscono all’imprevedibilità del movimento dei veicoli ... quotidiano.net Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimentoTaglio del nastro per la nuova attrazione unica in Italia: vagoni rotanti, adrenalina e un investimento da oltre 30 milioni per il rilancio del parco nel 55esimo anniversario. ecodibergamo.it