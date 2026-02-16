K-arnevale | debutto esplosivo per il 55° anniversario di Leolandia

Il K-arnevale di Leolandia ha preso il via con grande energia, portando centinaia di visitatori nel parco per celebrare il suo 55° anniversario. La manifestazione si è concentrata sulla cultura pop sudcoreana, con spettacoli dal vivo e installazioni colorate. Durante il primo giorno, sono stati registrati lunghe code alle attrazioni ispirate ai drama e ai manga, attirando appassionati da tutta la regione.

È partito con un’ondata di entusiasmo il K-arnevale di Leolandia, l’evento che ha inaugurato la 55ª stagione del parco trasformandolo in un vivace omaggio alla cultura pop sudcoreana. Migliaia di famiglie e giovani fan hanno preso parte a un fine settimana travolgente, tra coreografie spettacolari, costumi iconici e un’atmosfera carica di energia. Il parco si è vestito a festa, diventando per l’occasione un vero e proprio tempio del K-pop, dove musica e colore hanno scandito ogni momento della giornata. Il palco di Minitalia si accende con “K-pop Celebration”. Sotto i riflettori di Minitalia, lo show quotidiano “K-pop Celebration” ha coinvolto grandi e piccoli in uno spettacolo dinamico e partecipativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

