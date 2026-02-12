Leolandia lancia il K-arnevale del 55° anno

Leolandia apre le porte al suo 55° anniversario con il K-arnevale, un evento che porta il K-pop a Capriate San Gervasio. La festa si accende con musica e balli, coinvolgendo visitatori di tutte le età. È una festa diversa dal solito, pensata per celebrare un traguardo importante e coinvolgere un pubblico nuovo e appassionato.

. Il K-pop anima Capriate San Gervasio. Il fenomeno globale del K-pop approda con energia travolgente a Leolandia e dà il via a una stagione speciale che celebra il 55° anniversario del parco. A Capriate San Gervasio, dal 14 al 17 febbraio e dal 20 al 22 febbraio per il Carnevale Ambrosiano, il divertimento prende forma tra musica, costumi scintillanti e scenografie spettacolari. Colori, maschere e allestimenti festosi accompagneranno famiglie e ragazzi fino al weekend del 28 febbraio e 1° marzo, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica in ogni area del parco.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Il K-arnevale di Leolandia 2026 Avvio di stagione decisamente sorprendente per Leolandia, che sabato 14 febbraio festeggia l’inaugurazione del suo 55esimo anniversario con un’inedita tematizzazione di Carnevale dedicata al K-pop, fenomeno coreano che facebook