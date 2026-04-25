L' Empoli cade a Venezia 2-0 e scivola in zona-playout

Nella trentaseiesima giornata del campionato di serie B, l'Empoli ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro la capolista, giocando al “Penzo”. La partita si è conclusa con il risultato di due reti a zero a favore della squadra ospite, guidata dall'allenatore Giovannino Stroppa. La sconfitta ha portato l'Empoli a scivolare in zona-playout in classifica.

Venezia, 25 aprile 2026 – Si aggrava la situazione di classifica dell ’Empoli, battuto 2-0 al “Penzo” dalla capolista, allenata da Giovannino Stroppa, nella trentaseiesima giornata del campionato di serie B. L’Empoli scivola in quint’ultima posizione con 37 punti, in zona-playout, a due lunghezze dall’ Entella, ergo dalla salvezza diretta. Caserta, squalificato, mischia le carte. Debutta Romagnoli in difesa e Moruzzi siede in panchina. Ilie torna negli undici di partenza, affiancando Ceesay alle spalle di Shpendi. Nel primo tempo, monologo, almeno per mezz’ora, veneto: possesso di palla e attacchi costanti, collezioni di tiri dalla bandierina, un paio di occasioni importanti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Empoli cade a Venezia (2-0) e scivola in zona-playout Notizie correlate Padova-Empoli 1-0: azzurri a picco, solo a +1 sulla zona-playoutPadova, 12 aprile 2026 – Dopo cinque sconfitte consecutive, il Padova torna a vincere (1-0) e lo fa contro un Empoli che ha giocato sì, ma che ancora... La classifica del 2026: sorpresa Sudtirol, è in zona Serie A. Venezia primo, l'Empoli... rischia grossoSe è vero il detto "anno nuovo, vita nuova", il Sudtirol ha ottimi motivi per gongolare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primavera 2. L'Empoli non fa sconti: la sintesi del poker allo Spezia; Cade dalla bici, attimi di paura per una bambina di 7 anni: ricoverata in ospedale, è grave; Infortunio sul lavoro a Castelfalfi: 49enne in ospedale; Montelupo, calciatore 18enne va in arresto cardiaco in campo: salvato dai compagni. L'Empoli cade a Venezia (2-0) e scivola in zona-playoutVenezia, 25 aprile 2026 – Si aggrava la situazione di classifica dell’Empoli, battuto 2-0 al Penzo dalla capolista, allenata da Giovannino Stroppa, nella trentaseiesima giornata del campionato di se ... lanazione.it Serie B, la Juve Stabia batte l'Empoli. Il Monza cade a Venezia, il Catanzaro vince contro l'AvellinoNel sabato della sedicesima giornata del campionato di Serie B arriva la prima partita da titolare del Papu Gomez con il Padova, che batte 2-1 trasferta la la Reggiana grazie ai gol di Sgarbi (36') e ... corrieredellosport.it Cade nel lago e si salva aggrappandosi a una piattaforma - facebook.com facebook