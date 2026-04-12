Padova-Empoli 1-0 | azzurri a picco solo a +1 sulla zona-playout

Il Padova ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Empoli, interrompendo una serie di cinque sconfitte consecutive. La squadra di casa si è imposta grazie a un gol che le permette di mantenere un vantaggio di un punto sulla zona play-out. L'Empoli ha disputato una partita con impegno, ma non ha mostrato la determinazione necessaria per evitare la sconfitta.

Padova, 12 aprile 2026 – Dopo cinque sconfitte consecutive, il Padova torna a vincere (1-0) e lo fa contro un Empoli che ha giocato sì, ma che ancora una volta non ha mostrato la giusta “cattiveria” agonistica. La trentaquattresima giornata del campionato cadetto, quindi, vede la squadra allenata da Caserta scendere al quindicesimo posto della classifica con 35 punti, soltanto uno in più dell’Entella, ovvero della zona-playout. Quattordicesimo k.o. stagionale per gli uomini del presidente Corsi. Primo tempo equilibrato, con poche occasioni che restano annotate sul taccuino. Al 9’ Sorrentino è miracoloso sul tocco di Popov da pochi passi. Occasione gigantesca per far male ai patavini in apertura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Padova-Empoli 1-0: azzurri a picco, solo a +1 sulla zona-playout Saporiti salva l’Empoli. Un rigore a tempo scaduto evita la sconfitta al Picco. Gli azzurri restano a gallaUn rigore di Saporiti, ancora decisivo alzandosi dalla panchina, all’ultimo minuto di recupero salva l’Empoli dall’ennesima sconfitta di questo... Matelica, primo ko della gestione Santoni. Contestato l’arbitro, +3 sulla zona playoutIl Matelica mastica amaro dopo la sconfitta interna contro la Fermignanese, la prima della gestione di mister Santoni.