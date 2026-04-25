Lei lo aiuta ma lui inizia a perseguitarla | ammonito

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini marocchini, entrambi colleghi di lavoro, sono stati coinvolti in un episodio di persecuzione nei confronti di una donna. La donna aveva cercato di aiutarli a integrarsi e migliorare le competenze linguistiche, ma in seguito uno dei due ha iniziato a perseguitarla. La polizia ha emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, che ha comportato l’allontanamento temporaneo da eventuali contatti con la vittima.

Marocchini entrambi e colleghi di lavoro. Soltanto colleghi di lavoro. Lei in diverse occasioni aveva pure tentato di aiutarlo ad integrarsi in società e ad acquisire maggiore padronanza con la lingua italiana. Lui, però – 37 anni, residente in provincia di Como - ha voluto vedere dell’altro, in questa disponibilità della connazionale e, approfittando della maggiore vulnerabilità della donna, alle prese con la separazione dal marito, ha iniziato a farle avances e ad esercitare nei suoi confronti forti pressioni psicologiche perché cedesse al serrato corteggiamento. Al rifiuto della collega, però, nessun dietrofront del 37enne che, anzi, ha cominciato a tempestare sia lei di messaggi minatori che i suoi famigliari con frasi diffamatorie e denigratorie verso la donna, ciò nella speranza che la collega si convincesse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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