Lei lo aiuta ma lui inizia a perseguitarla | ammonito

Due cittadini marocchini, entrambi colleghi di lavoro, sono stati coinvolti in un episodio di persecuzione nei confronti di una donna. La donna aveva cercato di aiutarli a integrarsi e migliorare le competenze linguistiche, ma in seguito uno dei due ha iniziato a perseguitarla. La polizia ha emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, che ha comportato l’allontanamento temporaneo da eventuali contatti con la vittima.

Marocchini entrambi e colleghi di lavoro. Soltanto colleghi di lavoro. Lei in diverse occasioni aveva pure tentato di aiutarlo ad integrarsi in società e ad acquisire maggiore padronanza con la lingua italiana. Lui, però – 37 anni, residente in provincia di Como - ha voluto vedere dell’altro, in questa disponibilità della connazionale e, approfittando della maggiore vulnerabilità della donna, alle prese con la separazione dal marito, ha iniziato a farle avances e ad esercitare nei suoi confronti forti pressioni psicologiche perché cedesse al serrato corteggiamento. Al rifiuto della collega, però, nessun dietrofront del 37enne che, anzi, ha cominciato a tempestare sia lei di messaggi minatori che i suoi famigliari con frasi diffamatorie e denigratorie verso la donna, ciò nella speranza che la collega si convincesse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lei lo aiuta ma lui inizia a perseguitarla: ammonito Notizie correlate Si "innamora" di una commessa e inizia a perseguitarla, i carabinieri arrestano un 85enneSi era infatuato di una giovane commessa di un negozio arrivando a perseguitarla fino a rimediare il divieto di avvicinamento. Leggi anche: Nino Frassica risponde a Valeria Marini con un video: lui fa lo stesso sketch di Sanremo ma a Che Tempo che Fa. Lei non piange ma ride: cosa è successo Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lei lo aiuta ma lui inizia a perseguitarla: ammonito; L’IA al lavoro anche nei campi: aiuta in chat gli agricoltori; Daredevil: Rinascita 2x06, cosa succede di clamoroso nel nuovo episodio?; Marko Arnautovic invitò Sarah a Milano sicuro di sé, lei lo gelò: Non sono una di quelle. Aiuta Ivit, apparso dal nulla nei pressi di una colonia di Catania Non cercava cibo come tutti gli altri gatti, ma una speranza di sopravvivenza. In condizioni disperate, Ivit era immobile, con il respiro affannoso e una profonda ferita al palato che gli impediva di - facebook.com facebook Scegliere l'energia rinnovabile aiuta il pianeta a guarire. Circa un quarto del consumo energetico dell'UE nel 2024 proviene da fonti rinnovabili. Oggi è la Giornata della Terra, scopri di più sul lavoro dell'UE: europarl.europa.eu/topics/it/topi… x.com