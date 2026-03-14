Si innamora di una commessa e inizia a perseguitarla i carabinieri arrestano un 85enne

Un uomo di 85 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver perseguitato una giovane commessa di un negozio. La situazione è diventata seria quando l’anziano si è infatuato della dipendente, iniziando a seguirla e a minacciarla. Le autorità hanno emesso un divieto di avvicinamento, ma lui ha continuato a tenere comportamenti molesti, portando così all’arresto.

Si era infatuato di una giovane commessa di un negozio arrivando a perseguitarla fino a rimediare il divieto di avvicinamento. Ma l'uomo, 85enne residente a Santo Stefano Medio, ieri ha ignorato la misura disposta dal giudice ed è finito ai domiciliari dopo l'intervento dei carabinieri. Lo scorso febbraio l'anziano si era reso protagonista di una serie di molestie nei confronti della vittima. In particolare, nonostante l’interesse manifestato non fosse corrisposto dalla donna, l’85enne si era comunque presentato ripetutamente al negozio dove lavorava la vittima, pretendendo di essere servito esclusivamente da lei echiedendo informazioni sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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