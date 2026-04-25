L'azienda produttrice di giocattoli ha annunciato il lancio di nuovi set che includono modelli ispirati alla NASA Artemis, alla Williams Racing FW14B e alla DeLorean. I nuovi set sono disponibili a prezzi differenti, rivolgendosi a un pubblico vario. I prodotti spaziali, automobilistici e cinematografici sono stati presentati con dettagli specifici sui materiali e le caratteristiche tecniche. La distribuzione dei set avverrà nelle principali rivendite e online.

? Cosa sapere LEGO lancia i nuovi set NASA Artemis, Williams Racing FW14B e DeLorean.. I modelli spaziali, automobilistici e cinematografici coprono diverse fasce di prezzo e target.. Tre nuovi set della linea LEGO Icons celebrano oggi icone della cultura pop e della storia tecnologica, offrendo ai collezionisti la possibilità di ricostruire in casa il sistema di lancio NASA Artemis 10341, la leggendaria monoposto Williams Racing FW14B e la celebre DeLorean di Ritorno al Futuro. La gamma LEGO Icons si distingue per la capacità di trasformare momenti cinematografici e traguardi ingegneristici in modelli fisici dettagliati. Tra le novità più rilevanti spicca il Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis 10341, proposto al prezzo di 259,99 Euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LEGO: arrivano i nuovi set tra spazio, F1 e icone del cinema

Notizie correlate

I nuovi set LEGO dedicati a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vini JrMentre i calciatori più forti del pianeta saranno impegnati a costruire il proprio cammino verso il trofeo, milioni di fan potranno fare lo stesso…...

Sanità tra cinema e scatti: il tour fotografico che celebra le iconeL’associazione culturale IDN-Itinerari di Napoli trasforma il Rione Sanità in un palcoscenico urbano attraverso il tour fotografico Sguardi di donna.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: I nuovi set LEGO di Yu-Gi-Oh per l'Ideas Contest vi faranno impazzire; Costruisci la leggenda: arrivano i caschi LEGO di Leclerc e Hamilton con firme e minifigure; Lego Star Wars | sconti folli su 17 set per il May the 4th.

Colleziona i grandi del calcio: arrivano i set LEGO di Messi, CR7 e Mbappé per i Mondiali!In occasione dei prossimo Mondiali di Calcio FIFA, LEGO presenta una nuova linea dedicata proprio ai grandi campioni del calcio internazionale. Come parte della collezione LEGO Editions arrivano i ... everyeye.it

Costruisci la leggenda: arrivano i caschi LEGO di Leclerc e Hamilton con firme e minifigureLEGO amplia la linea LEGO Formula Uno con nuovi prodotti e tra le aggiunte più recenti ci sono i caschi 2025 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, disponibili dal primo maggio 2026 nei negozi e online. everyeye.it

Tra non molto non sarà più possibile ottenere in omaggio i personaggi da collezione di LEGO Fortnite: non lasciarteli sfuggire. https://www.everyeye.it/notizie/lego-gratis-personaggi-fortnite-collezione-omaggio-874051.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook