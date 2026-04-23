In vista del May the 4th, Amazon ha avviato promozioni con sconti superiori al 20% su 17 set Lego Star Wars. L'iniziativa mira a superare le offerte di altri rivenditori come Walmart e Target, con un focus particolare sui modelli destinati a collezionisti e bambini. Le promozioni sono state anticipate rispetto alla data tradizionale della celebrazione.

? Cosa sapere Amazon anticipa il May the 4th con sconti superiori al 20% su 17 set Lego Star Wars.. La strategia commerciale punta a superare Walmart e Target sui modelli per collezionisti e bambini.. Amazon anticipa la celebrazione del 4 maggio con sconti superiori al 20% su 17 set Lego Star Wars, partendo da prezzi di 15,98 dollari per i modelli destinati ai più piccoli. In vista della ricorrenza nota come May the 4th, il gigante dell’e-commerce ha avviato una strategia commerciale aggressiva che coinvolge sia i collezionisti adulti che i bambini. La fluttuazione dei prezzi vede in primo piano offerte su modelli iconici e nuovi rilasci, con un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza diretta di Target e Walmart, i quali hanno pareggiato gran parte delle promozioni ma non l’intero catalogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lego Star Wars: sconti folli su 17 set per il May the 4th

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