Leggere genera futuro Il maggio dei libri 2026 si apre in versi con l’Accademia Mondiale della Poesia

Il maggio dei libri 2026 si è aperto con un convegno intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia. L’evento si è svolto a Roma il 25 aprile e ha visto la partecipazione di vari relatori e rappresentanti del settore culturale. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi all’importanza della lettura e alla promozione della poesia. La giornata ha incluso anche interventi di autori e esperti del settore editoriale.

Roma, 25 aprile 2026 – È stato il convegno “ Leggere genera futuro ”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, ad inaugurare ufficialmente la sedicesima edizione de ‘ Il Maggio dei Libri’, in occasione della Giornata mondiale UNESCO del Libro e del diritto d’autore. L’evento si è tenuto presso la prestigiosa Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana alla presenza di istituzioni e artisti. Il convegno ha rappresentato un momento centrale della campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura, ponendo al centro il ruolo della poesia e della parola come strumenti di conoscenza, educazione e dialogo tra generazioni, linguaggi e territori.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Leggere genera futuro”. Il maggio dei libri 2026 si apre in versi con l’Accademia Mondiale della Poesia Notizie correlate Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi: a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della PoesiaRoma, 22 aprile 2026 - In occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del diritto d’autore, domani 23 aprile 2026, si apre ufficialmente la... Maggio dei Libri 2026: la poesia apre l’edizione a RomaCosa: L’evento inaugurale della sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leggere genera futuro: a Roma inizia Il Maggio dei Libri; Roma, Il maggio dei libri leggere... genera futuro; Leggere genera futuro: inizia da Roma Il Maggio dei Libri - Aise.it; Leggere genera futuro: a Roma il 23 aprile inizia Il Maggio dei Libri. Leggere genera futuro. Il maggio dei libri 2026 si apre in versi con l’Accademia Mondiale della PoesiaIl convegno si è svolta nella sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana alla presenza di istituzioni e artisti. L’ispirazione di San Francesco: Ogni libro è una creatura viva ... quotidiano.net Il Maggio dei Libri 2026 si apre in versi: a Roma il convegno inaugurale con l’Accademia Mondiale della Poesia’Leggere genera futuro’ è il titolo dell’incontro che si terrà domani alle 19 alla Sala Igea, Palazzo Mattei di Paganica – Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ... msn.com Un "grazie" alle testate che hanno voluto ricordare, per l'odierna Giornata Mondiale del Libro, l'invito dell'Accademia a leggere le opere della letteratura in lingua siciliana. In questa occasione l'Accademia propone la lettura di "La Fata Galanti" di Giovanni Meli, - facebook.com facebook