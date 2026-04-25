Leggere genera futuro Il maggio dei libri 2026 si apre in versi con l’Accademia Mondiale della Poesia

Da quotidiano.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maggio dei libri 2026 si è aperto con un convegno intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia. L’evento si è svolto a Roma il 25 aprile e ha visto la partecipazione di vari relatori e rappresentanti del settore culturale. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi all’importanza della lettura e alla promozione della poesia. La giornata ha incluso anche interventi di autori e esperti del settore editoriale.

Roma, 25 aprile 2026 – È stato il convegno “ Leggere genera futuro ”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia con la collaborazione del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, ad inaugurare ufficialmente la sedicesima edizione de ‘ Il Maggio dei Libri’, in occasione della Giornata mondiale UNESCO del Libro e del diritto d’autore. L’evento si è tenuto presso la prestigiosa Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell'Istituto della Enciclopedia Italiana alla presenza di istituzioni e artisti. Il convegno ha rappresentato un momento centrale della campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura, ponendo al centro il ruolo della poesia e della parola come strumenti di conoscenza, educazione e dialogo tra generazioni, linguaggi e territori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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