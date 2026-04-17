Maggio dei Libri 2026 | la poesia apre l’edizione a Roma

L’edizione del 2026 de “Il Maggio dei Libri” si apre a Roma con un evento dedicato alla poesia, intitolato “Leggere genera futuro”. La manifestazione è organizzata dall’Accademia Mondiale della Poesia e dal Ministero della Cultura. È la sedicesima edizione dell’iniziativa, che si svolge nel mese di maggio e coinvolge diverse attività dedicate alla promozione della lettura e della poesia.

Cosa: L’evento inaugurale della sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, intitolato “Leggere genera futuro”, promosso dall’Accademia Mondiale della Poesia e dal Ministero della Cultura.. Dove e Quando: Presso la Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica (Istituto della Enciclopedia Italiana) a Roma, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00.. Perché: Per celebrare il potere trasformativo della parola e della poesia, esplorando l’intreccio tra letteratura, educazione e nuovi linguaggi digitali nell’anniversario francescano.. La primavera romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e della letteratura. La capitale si prepara infatti ad accogliere l’inaugurazione della nuova, attesissima campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Maggio dei Libri 2026: la poesia apre l’edizione a Roma Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei Litfiba Più libri più liberi apre un nuovo ciclo in vista della sua 25ª edizione, in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola a RomaPiù libri più liberi apre un nuovo ciclo in vista della sua 25ª edizione, in programma dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola a Roma foto Più libri più... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Maggio dei Libri 2026: il programma delle iniziative a Messina; Maggio dei Libri 2026: la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto; Incontro del gruppo di lettura ragazzi – 28 aprile 2026; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 165 novità consigliate per la primavera 2026. Lamezia, ritorna il Maggio dei Libri Insieme 2026: al via la manifestazione d’interesse per la costruzione del cartellone culturaleLamezia Terme – La Città di Lamezia Terme, confermata nel titolo di Città che legge per il triennio 2024-2026, lancia ufficialmente l’invito a cittadini, associazioni e operatori culturali per la re ... lametino.it Dal 23 aprile al 31 maggio il cartellone Maggio dei libri insieme 2026, avviso per raccogliere proposteLa manifestazione, che mira a favorire il valore sociale della lettura quale elemento cardine per la crescita civile e personale, è collegata alla qualifica di Città che legge che la realtà della pi ... lameziainforma.it La giovane avrebbe compiuto 24 anni a fine maggio e oggi avrebbe discusso la tesi - facebook.com facebook