A Collegno e Grugliasco, comuni a ovest di Torino con circa 100mila abitanti complessivi, il 25 aprile viene ricordato il 30 dello stesso mese, cinque giorni più tardi. In questi luoghi, tradizionalmente associati alla sinistra, la commemorazione ufficiale si svolge con questa differenza di date. La storia di quegli anni, tra eccidi e ritorsioni, rimane ancora poco conosciuta e poco discussa.

In due comuni a ovest di Torino – Grugliasco e Collegno, oggi poco meno di 100mila abitanti in due, da sempre feudi della sinistra – il 25 aprile si commemora il 30, cinque giorni dopo. La sera del 29 aprile 1945 la popolazione è in festa. Le truppe tedesche della 34° divisione di fanteria e del LXXV corpo d’Armata, in ritirata, percorrono il corso Francia che separa i due comuni per ricongiungersi al grosso delle truppe che tornavano in Germania. Colpi di arma da fuoco sulla colonna, si accende la reazione dei tedeschi che entrano nell’edificio da cui provengono. Ci trovano quattro loro ufficiali che erano stati fatti prigionieri qualche giorno prima, due sono morti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’eccidio oltre il 25 aprile e la ritorsione: a Collegno e Grugliasco c’è una storia su cui è calato l’oblio

Notizie correlate

Campo profughi ebrei a Grugliasco: una storia di supporto di cui oggi in Palestina non c’è più tracciaIl 14 marzo 1946, la Pontificia Commissione di Assistenza, su incarico di papa Pio XII, scrive una lettera al Cardinale Maurilio Fossati, arcivescovo...

San Giovanni Valdarno, 25 Aprile e memoria condivisa: le celebrazioni per la Liberazione e l’eccidio di Santa LuciaArezzo, 21 aprile 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere le celebrazioni dell’81ª Festa della Liberazione e dell’82° anniversario...