Lecce l’impresa folle a Torino | quel 4-2 che travolse la Juve

Il 25 aprile 2004, il Lecce ha ottenuto una vittoria per 4-2 contro la Juventus allo stadio di Torino. La partita ha visto i giallorossi prevalere sui bianconeri, influenzando la corsa al secondo posto in classifica. Il risultato ha avuto ripercussioni sulla posizione della Juventus nel campionato, modificando le dinamiche della zona Champions League.

? Cosa sapere Il Lecce batte la Juventus 4-2 a Torino il 25 aprile 2004.. Il risultato di Delio Rossi impatta la lotta bianconera per il secondo posto.. Il 25 aprile 2004, il Lecce sbarcò a Torino realizzando un’impresa storica con un netto 4-2 contro la Juventus, infrangendo i precedenti storici tra le due squadre in quel campo. In una stagione calcistica composta da 18 squadre, dove il club salentino stava consolidando la propria decima posizione in classifica, si consumò uno degli episodi più significativi del campionato 20032004. Mentre la squadra bianconera lottava per il secondo posto dietro al Milan e davanti alla Roma, i giallorossi di Delio Rossi trasformarono una sfida apparentemente sbilanciata in un trionfo memorabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, l’impresa folle a Torino: quel 4-2 che travolse la Juve Notizie correlate Casalmaggiore, l’impresa folle che sbaragliò i colossi del volleyDieci anni fa, il 10 aprile 2016, la pallavolo europea subiva un terremoto senza precedenti: la Vbc Pomì Casalmaggiore conquistava la Champions... Torino-Lecce 1-0: un gol di Che Adams stende il Lecce e riporta alla vittoria i granataTorino, 1 febbraio 2026 – Dopo quattro sconfitte di fila, il Torino ritrova la via del successo battendo in casa 1-0 il Lecce. Altri aggiornamenti Lecce, che impresa a Cagliari. Gandelman e Ramadani stendono i sardi, festa giallorossaIn uno scritto degli anni Venti Mare e Sardegna lo scrittore britannico David Herbert Lawrence scriveva due cose su Cagliari: è una città ripida; e la parte alta è una fortezza. Il Lecce lo ha ... quotidianodipuglia.it Il Lecce sfiora l'impresa sul campo del Napoli. Momenti di paura al Maradona per BandaHa fatto tutto il Lecce. Prima ha spaventato il Napoli con la rete del vantaggio segnata da Siebert già al 3’, poi ha fallito un paio di buone occasioni per andare sul 2-0 chiudendo la prima frazione ... quotidianodipuglia.it