Casalmaggiore l’impresa folle che sbaragliò i colossi del volley

Il 10 aprile 2016, la Vbc Pomì Casalmaggiore vinse la finale di Champions League femminile di pallavolo, sconfiggendo le squadre più note del continente e portando a casa il trofeo. Questa vittoria rappresentò un evento storico nel panorama sportivo europeo, considerando che la squadra era considerata una outsider rispetto ai principali club europei. La vittoria fu celebrata come un’impresa sorprendente e senza precedenti nel volley continentale.

Dieci anni fa, il 10 aprile 2016, la pallavolo europea subiva un terremoto senza precedenti: la Vbc Pomì Casalmaggiore conquistava la Champions League sbaragliando i colossi del continente. Un trionfo che ha trasformato una realtà di soli 15mila abitanti in regina d’Europa, riscrivendo le gerarchie del settore sportivo mondiale. L’impresa impossibile tra gestione tecnica e motivazione psicologica. Il successo della squadra cremonese non è stato frutto del caso, ma di un percorso di resilienza che ha superato ostacoli tecnici e momenti di crisi interna. Dopo aver vinto il proprio girone, caratterizzato da un livello estremamente elevato, le giocatrici avevano affrontato due turni di riposo grazie al diritto di ospitalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalmaggiore, l’impresa folle che sbaragliò i colossi del volley Volley Femminile A2. Volley Modena, la retrocessione ora è ufficiale. Il ko contro Casalmaggiore condanna MaroneVolley Modena 2 Casalmaggiore 3 (25/23 16/25 25/23 11/25 11/15) VOLLEY MODENA: Fusco 12, Guzin 5, Lancellotti 3, Kaplanska 13, Credi 1, Nonnati 16,... Leggi anche: Volley Femminile A2. Volley Modena, la missione salvezza si complica. Contro Casalmaggiore arriva il primo passo falso Casalmaggiore vs. Marsala Volley | LVF Serie A2 | 2025/26 - 5ª Giornata | Full Match