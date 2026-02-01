Torino-Lecce 1-0 | un gol di Che Adams stende il Lecce e riporta alla vittoria i granata

Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce. Il gol decisivo lo segna Che Adams, che permette ai granata di tornare a sorridere davanti ai propri tifosi. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Torino che ha saputo mantenere il vantaggio e portare a casa i tre punti.

Torino, 1 febbraio 2026 – Dopo quattro sconfitte di fila, il Torino ritrova la via del successo battendo in casa 1-0 il Lecce. A regalare i tre punti ai granata è stata una rete siglata al 29’ da Che Adams, che ha punito il Lecce nel suo miglior momento deviando in porta un cross perfetto di Vlasic e tornando così al gol dopo due mesi (l’ultimo in A lo aveva segnato nel match d’andata). Passati in vantaggio, i granata hanno preso in mano le redini del match e hanno iniziato a spingere alla ricerca del 2-0. Le occasioni più nitide dei padroni di casa sono state create al 50’ da Zapata – fermato dall’intervento miracoloso di Falcone – e al 72’ da Maripan (ancora decisiva la deviazione dell’estremo difensore del Lecce sul colpo di testa del difensore granata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Torino batte 1-0 il Lecce nel match della 23esima giornata di Serie A.

Il Torino torna a vincere in casa battendo 1-0 il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino.

