Justin Theroux, ex compagno di Jennifer Aniston, è diventato papà. La notizia è stata diffusa senza commenti ufficiali, e non sono stati resi noti dettagli sulla nascita o sulla madre del bambino. La loro relazione si è conclusa diversi anni fa, ma entrambi hanno mantenuto un rapporto civile. Jennifer Aniston non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla notizia.

Non tutte le separazioni si consumo tra rancori e ripicche. Ci sono alcune coppie, poche, rare, ma esistono, in grado di porre la parola fine senza malanimo. Esponenti di tale virtuoso partito sembrano essere Jennifer Aniston e l’ex marito Justin Theroux. Gli attori hanno divorziato da anni ed entrambi hanno ritrovato l’amore assieme ad altre persone, ma continuano a gioire per i reciproci successi. Esemplare la reazione di Aniston alla nascita del primo figlio dell’ex marito. Jennifer Aniston, il like al post dell’ex marito. A 54 anni compiuti, Justin Theroux è diventato padre per la prima volta. L’attore ha annunciato la nascita del primo figlio, frutto del matrimonio con Nicole Brydon Bloom.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’ex di Jennifer Aniston, Justin Theroux, diventa papà: come ha reagito lei

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