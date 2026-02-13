Jennifer Aniston ha festeggiato i suoi 57 anni con Jim Curtis, il suo nuovo compagno e life coach, in una festa intima organizzata a Los Angeles, dove sono state scattate alcune foto inedite che mostrano il sorriso radioso dell’attrice durante la serata.

«Buon compleanno», ha scritto il life coach specializzato in ipnoterapia su Instagram, condividendo due scatti insieme all'attrice e aggiungendo un cuore rosso che dice tutto senza bisogno di ulteriori dediche. Il primo li ritrae mentre ridono di gusto, il secondo li immortala mentre si baciano. Immagini che hanno fatto subito il giro del web e che hanno ricevuto tanti like dai parte dei follower, felici di vedere la loro beniamina così amata. Una storia che rende molto felici entrambi, come rivelato di recente dallo stesso Curtis durante un'intervista al Today Show. La coppia sta insieme da quasi un anno: «Abbiamo scoperto di avere amici in comune e abbiamo iniziato a chiacchierare», le sue parole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite

