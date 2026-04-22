Pace e perdono | 18 km di fede tra Mendicino e il Santuario di San Francesco

Sabato 25 aprile, un percorso di circa 18 chilometri collegherà Mendicino e Paterno Calabro, coinvolgendo centinaia di persone in una marcia dedicata alla pace e al perdono. La manifestazione si svolge lungo un itinerario che attraversa le due località calabresi, con l’obiettivo di promuovere valori di riconciliazione e convivenza civile tra i partecipanti. L’evento è organizzato da associazioni locali e coinvolge diverse comunità della zona.

Un cammino di circa 18 chilometri unirà Mendicino e Paterno Calabro sabato 25 aprile, portando centinaia di fedeli in una marcia dedicata alla pace e al perdono. L’iniziativa, che vede come punto di partenza la Chiesa di Cristo Salvatore alle ore 5:00 del mattino, segna un cambio di rotta per la tradizione trentennale della Marcia della riconciliazione, spostando il fulcro dell’evento verso il Santuario di San Francesco di Paola. Il percorso tra fede e simbolismo sociale. L’itinerario spirituale non si limiterà al solo tratto stradale tra i due comuni, ma si articolerà attraverso tappe di preghiera che toccano luoghi storici della devozione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pace e perdono: 18 km di fede tra Mendicino e il Santuario di San Francesco Notizie correlate San Francesco di Paola: dalla grotta al santuario, il mito che unisceOggi, 2 aprile 2026, la Calabria celebra il suo patrono più amato, San Francesco di Paola, una figura che trascende i confini regionali per diventare... Leggi anche: Si perdono sui Colli San Rizzo e grazie ai Vigili del Fuoco trovano riparo nel Santuario di Dinnamare