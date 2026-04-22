Il gusto della storia | Torino e il cibo in mostra all' Archivio Storico della Città ingresso libero

Una nuova esposizione si apre all'Archivio Storico della città, dedicata alla storia del cibo e alle abitudini alimentari dei torinesi nei secoli passati. L'evento è gratuito e raccoglie documenti e immagini che illustrano cosa mangiavano i residenti in epoche diverse, mostrando come l'alimentazione abbia influenzato la vita e l'aspetto della città nel tempo. La mostra resterà aperta fino a una data da definirsi.