Il gusto della storia | Torino e il cibo in mostra all' Archivio Storico della Città ingresso libero
Una nuova esposizione si apre all'Archivio Storico della città, dedicata alla storia del cibo e alle abitudini alimentari dei torinesi nei secoli passati. L'evento è gratuito e raccoglie documenti e immagini che illustrano cosa mangiavano i residenti in epoche diverse, mostrando come l'alimentazione abbia influenzato la vita e l'aspetto della città nel tempo. La mostra resterà aperta fino a una data da definirsi.
Cosa mangiavano i torinesi nei secoli passati e come l'alimentazione ha plasmato il volto della città? A queste domande risponde la nuova mostra "Il gusto della storia. Torino e il cibo nell’Archivio della Città", che inaugura mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17 presso l'Archivio Storico di via.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Torino, all’Archivio Storico la mostra Il gusto della storiaInaugurerà domani, mercoledì 22 aprile alle ore 17, all’Archivio Storico della Città di Torino di via Barbaroux 32, la nuova mostra Il gusto della storia. Torino e il cibo nell’Archivio della Città, c ... torinoggi.it
Dal 22 aprile l’Archivio Storico della Città ospita la mostra “Il gusto nella storia. Torino: il cibo nell’Archivio della Città”. Ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì, 8:30–16:30. Un viaggio nell’alimentazione nella storia torinese. Info: comune.torino.it/vivere-com x.com
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