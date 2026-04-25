Le pagelle del Napoli Napoli – Cremonese

Nel match tra Napoli e Cremonese, i calciatori di entrambe le squadre hanno ottenuto valutazioni che vanno dal 6, con alcune prestazioni considerate tranquille o senza grandi interventi. Il portiere del Napoli ha avuto una serata senza particolari occasioni da parare, mentre il terzino ha mantenuto un ritmo stabile senza errori evidenti. Le valutazioni sono state stilate sulla base delle azioni viste durante la partita.

•Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Due o tre paratine e zero parate serie. Praticamente lindo e pinto negli spogliatoi •Amir RRAHMANI 6,5 – Bentornato, ragazzo. Se quel pallone fosse entrato a fine partita, sarebbe stata tombola piena •Matteo POLITANO 6 – Senza infamia e Senza lode (dal 53' Pasquale MAZZOCCHI 6 – Si magna a bocconi un gol ma bravo per il resto) •Stanislav LOBOTKA 6,5 – Lucido ed efficace (dal 53' Billy GILMOUR 6,5 – Prosegue il lavoro di Lobotka e impegna Audero in una parata su un suo super tiro) •Scott MCTOMINAY 7,5 – Mattatore della serata. Gli si perdona pure il rigore sbagliato •Kevin DE BRUYNE 7,5 – Assist al bacio per McTominay che sblocca subito la partita.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Le pagelle del Napoli (Napoli – Cremonese) LE PAGELLE CHIARIELLO a CAMPANIA SPORT dopo Cremonese-Napoli 0-2 del 28/12/2025 | CANALE 21 Notizie correlate Le pagelle di Napoli-Cremonese, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli prova a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Lazio. Leggi anche: Napoli-Cremonese, le pagelle: Alisson strappa, 7,5. Okereke non vede palla, 4,5 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Cremonese 4-0, pagelle: McTominay show, De Bruyne domina; Napoli-Lazio, le pagelle: De Bruyne e Anguissa deludono, Gila giganteggia; Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro Buongiorno. Le pagelle di Napoli-Cremonese, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli prova a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Lazio. La sfida contro la Cremonese si è conclusa con il risultato di X-X, a segno XXX, XXX,XXX. Ecco le ... ilmattino.it Pagelle Napoli-Cremonese 4-0, Conte rimanda la festa Inter: McTominay domina, De Bruyne illumina, Alisson ballaIl Napoli domina contro la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter. Giampaolo vede rosso e la lotta salvezza si complica: cronaca del match e pagelle ... sport.virgilio.it Napoli-Inter, Up & Down - #Dade porta vitalità, #Mancuso controllato x.com Chivu in ambasce: festa scudetto Inter rinviata dopo goleada Napoli La conquista del titolo, un affare da conquistare sul campo. Metro dopo metro, fino all'ultimo respiro... - facebook.com facebook