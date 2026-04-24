Napoli-Cremonese le pagelle | Alisson strappa 7,5 Okereke non vede palla 4,5
Durante la partita tra Napoli e Cremonese, il portiere ha ricevuto un voto di 7,5 grazie a alcune parate decisive. L’attaccante della Cremonese, invece, ha avuto poche occasioni di impensierire la difesa avversaria e si è fermato a 4,5. Tra i giocatori delle squadre di casa, sono stati valutati positivamente anche McTominay e De Bruyne, mentre non sono stati assegnati voti insufficienti ai calciatori del Napoli.
Prestazione super anche per McTominay e De Bruyne. Non ci sono insufficienze tra i tricolori. Nei grigiorossi si salva solamente Audero.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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