Napoli-Cremonese le pagelle | Alisson strappa 7,5 Okereke non vede palla 4,5

Durante la partita tra Napoli e Cremonese, il portiere ha ricevuto un voto di 7,5 grazie a alcune parate decisive. L’attaccante della Cremonese, invece, ha avuto poche occasioni di impensierire la difesa avversaria e si è fermato a 4,5. Tra i giocatori delle squadre di casa, sono stati valutati positivamente anche McTominay e De Bruyne, mentre non sono stati assegnati voti insufficienti ai calciatori del Napoli.