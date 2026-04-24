Le pagelle di Napoli-Cremonese i voti | i top e i flop del match del Maradona

Nel match tra Napoli e Cremonese, il risultato è stato di 4-0 in favore dei partenopei. La partita si è disputata allo stadio Maradona e ha visto protagonisti McTominay, Hojlund e De Bruyne, autori di gol. Il Napoli cercava di reagire dopo la sconfitta della settimana precedente contro la Lazio. La partita ha messo in evidenza i giocatori più e meno efficaci in campo, secondo le valutazioni di fine gara.

Il Napoli prova a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Lazio. La sfida contro la Cremonese si è conclusa con il risultato di 4-0, a segno McTominay, Hojlund, De Bruyne.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le pagelle di Napoli-Cremonese, i voti: i top e i flop del match del Maradona Notizie correlate Le pagelle di Napoli-Fiorentina, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli torna al Maradona dopo la sconfitta contro il Chelsea e l'eliminazione dalla Champions League. Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle di Napoli-Lazio: Hojlund spento, Noslin illumina; Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro Buongiorno; Napoli-Lazio, le pagelle di CM: Cancellieri dà un calcio alle critiche, Buongiorno disastroso. Hojlund non pervenuto; Le pagelle di Verona-Milan 0-1: ci pensa Rabiot (7) per il secondo posto. Allegri aggancia il Napoli. PAGELLE NM – Napoli-Cremonese, i voti di Petrazzuolo: 8 a McTominay, 7.5 a De Bruyne e Alisson Santos, 7 a HojlundNAPOLI – Napoli-Cremonese (4-0), 34° turno del campionato di Serie A, ecco le pagelle di Napoli Magazine. LE PAGELLE DI NAPOLI MAGAZINE NAPOLI (3-4-2-1): MILINKOVIC-SAVIC: Segue il match con atten ... napolimagazine.com PAGELLE NAPOLI-CREMONESE 4-0: azzurri travolgono i grigiorossiLe pagelle di Napoli-Cremonese gara importante per le due squadre e i rispettivi obiettivi e giocata oggi alle 20.45. calciomercato.it È un Napoli stratosferico quello visto questa sera contro la Cremonese Tutti gli azzurri sono stati più che sufficienti, con McTominay, De Bruyne e soprattutto Alisson Santos sugli scudi, così come un ottimo Hojlund Siete d'accordo con i nostri voti D - facebook.com facebook FULL TIME Serie A Enilive Napoli-Cremonese 4-0 #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #NapCre #NapoliCremonese x.com