Le nozze di Nathaly Caldonazzo nella basilica di Bari

Nathaly Caldonazzo si è sposata a Bari, nella Basilica di San Nicola. La cerimonia si è svolta in un luogo simbolo della città, noto anche come basilica di identità storica e religiosa. L’evento ha coinvolto i presenti nel rispetto delle tradizioni religiose e si è svolto all’interno di un edificio di grande rilevanza storica. La sposa e lo sposo hanno scelto di celebrare il matrimonio in questa chiesa, rendendo l’evento un momento speciale per loro e per i familiari.

AGI - Nozze per Nathaly Caldonazzo. Si sono sposati a Bari, nella Basilica di San Nicola, scegliendo un luogo che non è solo una chiesa ma un pezzo di identità cittadina. Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni hanno detto sì nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 aprile, al termine di una storia che ha preso forma lentamente. Caldonazzo si è sposata a Bari . La cerimonia, officiata dal rettore padre Giovanni Distante, si è svolta in forma riservata, con accessi limitati e pochi invitati. Una scelta coerente con il percorso della coppia, rimasta a lungo lontana dai riflettori. L'abito della sposa . Caldonazzo si è presentata all’altare con un abito bianco in raso, ampio, con corpino in pizzo lavorato a collo alto e maniche lunghe.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le nozze di Nathaly Caldonazzo nella basilica di Bari Notizie correlate Leggi anche: Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni: la data delle nozze Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d’amore: la cerimonia blindata a BariNathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le nozze di Nathaly Caldonazzo nella basilica di Bari; Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionale; Nathaly Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni: video matrimonio; Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d'amore: la cerimonia blindata a Bari. Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d’amore: la cerimonia blindata a BariNathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari ... fanpage.it Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionaleNathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni il 24 aprile: i dettagli sull’abito e la cerimonia. Per sposarmi ancora da pischella ... dilei.it Nathaly Caldonazzo si è sposata - facebook.com facebook Nathalie Caldonazzo, abito di pizzo e peonie bianche per le nozze celebrate a Bari nella basilica di San Nicola x.com