Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni | la data delle nozze

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo Maria Bruni. La cantante e attrice ha confermato le nozze, che si terranno nei prossimi mesi. Bruni, nato nel 1972, non lavora nel mondo dello spettacolo e ha scelto di mantenere un basso profilo. La coppia ha deciso di ufficializzare il loro amore con una cerimonia intima e riservata.

Nathaly Caldonazzo sposa Filippo dopo 11 mesi insieme, l'annuncio a VerissimoFiori d'arancio per Nathaly Caldonazzo. L'attrice e soubrette ha annunciato a Verissimo il suo matrimonio: il prossimo 25 maggio convolerà a nozze con Filippo. Quest'ultimo non fa parte del mondo ...

