Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni | la data delle nozze

Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo Maria Bruni. La cantante e attrice ha confermato le nozze, che si terranno nei prossimi mesi. Bruni, nato nel 1972, non lavora nel mondo dello spettacolo e ha scelto di mantenere un basso profilo. La coppia ha deciso di ufficializzare il loro amore con una cerimonia intima e riservata.

Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni. L'uomo, classe 1972, è estraneo al mondo dello spettacolo. La data delle nozze.

