Le interviste a Isabella Aguilar e Davide Orsini… e tante altre cose

Nella seconda parte di questa puntata, vengono trasmesse le interviste a Isabella Aguilar e Davide Orsini, insieme a diversi altri contenuti. La puntata si presenta come una lunga sessione dedicata a diversi interventi e approfondimenti, mantenendo un ritmo serrato e ricco di dettagli. Si prosegue con un focus su temi e commenti raccolti durante le interviste e le conversazioni di questa settimana.

Come promesso la scorsa settimana, eccoci qui con una puntata monstre che nella seconda parte è il solito episodio di Salta Intro, piena di news, recensioni e commenit vari, ma che nella prima raccoglie la preziosa testimonianza di due serialminder doc: Isabella Aguilar, sceneggiatrice di Follemente e della prossima serie su Gucci, e Davide Orsini, co-creatore di La Legge di Lidia Poët. Con loro abbiamo parlato delle gioie e dei dolori del mestiere di sceneggiatore, e dico abbiamo perchè ovviamente c’era anche il Villa. Sì perchè lui è tecnicamente in pensione da Serial Minds, ma quando c’è da divertirsi torna sempre. Ascolta la puntata. Chi è l’autore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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