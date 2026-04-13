Dopo la partita, l’allenatore ha parlato ai microfoni, commentando la sconfitta e la retrocessione. Ha affermato che la partita è stata simile alle altre giocate, sottolineando che non segnare porta sempre a conseguenze negative. Inoltre, ha ricordato che da quando è alla guida della squadra, gli errori si sono verificati principalmente nelle sfide contro Bra e Carpi.

A presentarsi ai microfoni nel dopo-partita è stato l’allenatore Piero Braglia, che commenta così la sconfitta e la retrocessione: "Da quando sono qui, direi che abbiamo sbagliato solo le partite col Bra e col Carpi. Questa col Ravenna è la fotocopia di quella che è la situazione, ossia che non riusciamo a segnare e poi al primo rimpallo si prende gol vanificando tutto, perché siamo anche ingenui. E se non fai gol le partite le perdi: questo è un dato di fatto. Mi dispiace, perché se nelle due partite che ho citato abbiamo fatti male, col Ravenna invece abbiamo fatto anche delle buone cose. Purtroppo è stata un’annata così. Ai ragazzi non posso dire niente, ma solo che dopo Piancastagnaio si è spenta leggermente la luce, e questa è stata la conseguenza del gol del 2-2 preso al 94’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste L’allenatore Braglia. "Partita fotocopia di altre. Se non segni, la paghi»

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