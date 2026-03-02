Le ombre del dietro le quinte | parla un BIG critiche | Succedono tante cose

Durante la recente edizione del Festival di Sanremo, sul palco sono stati protagonisti artisti con abiti luminosi e un’orchestra perfetta, mentre le telecamere hanno catturato inquadrature precise e coinvolgenti. Tuttavia, dietro le quinte, si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l’attenzione, tra critiche e tensioni. Un big della musica ha commentato che “succedono tante cose”, lasciando intendere che non tutto sia filato liscio durante la manifestazione.

Sul palco del Festival di Sanremo tutto brilla: abiti scintillanti, standing ovation, orchestra impeccabile, inquadrature millimetriche. Ma appena si spengono le luci dell'Ariston e le telecamere si allontanano, il racconto cambia tono. Dietro le quinte, tra corridoi stretti e camerini affollati, nasce ogni anno un secondo festival: quello delle critiche. Non è un mistero che Sanremo sia una macchina perfetta in diretta. e complicatissima nella gestione interna. E proprio lì, dove non arrivano i microfoni ufficiali, si concentrano tensioni, malumori e confronti accesi. Ogni artista arriva a Sanremo con mesi di preparazione alle spalle. Ma la settimana del Festival è una maratona emotiva: prove tecniche, interviste continue, riunioni con stylist, vocal coach, manager.