Un individuo è stato assolto dall’accusa di furto, in quanto le immagini presentate in tribunale non sono risultate sufficienti come prova. La presenza di sensazioni intense, derivanti da un’esperienza investigativa consolidata e da precedenti specifici, non è stata considerata come elemento di colpa d’autore. La decisione si è basata sulla mancanza di elementi probatori diretti che potessero confermare l’accusa.

La colpa d’autore non è un elemento di prova seppur, apparentemente, ci siano sensazioni forti frutto di una lunga e navigata esperienza investigativa oltre a una serie di precedenti specifici. Al quadro vanno aggiunte anche le immagini registrate, tuttavia non così chiare e evidenti da inchiodare alle proprie responsabilità l’autore del reato, in questo caso di un furto aggravato. La tesi dell’avvocato spezzino Davide Garbini (nella foto) ha dunque colto nel segno e così Mohamed Hamed arrestato e rinviato a giudizio con l’accusa di furto aggravato è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il tunisino era stato arrestato sulla base delle immagini raccolte dalle forze dell’ordine all’interno di un chiosco in passeggiata Morin.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le immagini non sono sufficienti. Assolto dall’accusa di furto

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