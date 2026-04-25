Il 25 aprile a Casa Cervi, in provincia di Reggio Emilia, si sono svolti eventi dedicati alla memoria della Resistenza, con la partecipazione di giovani. Le testimonianze e le riflessioni sul passato sono state al centro delle iniziative, che hanno coinvolto diverse generazioni. La giornata si è concentrata sul confronto tra il passato e il presente, con un’attenzione particolare alle voci dei giovani che si sono alternate all’interno della casa-museo.

Gattatico (Reggio Emilia), 25 aprile 2026 – Le voci dei giovani e il ricordo della Resistenza risuonano forti dentro Casa Cervi, luogo della memoria per eccellenza. Ecco le emozioni di un giorno – e di un impegno – speciale. Isotta: “Visto il mondo di oggi, la Liberazione è un tema molto attuale”. Isotta Zanoni, studentessa Bus Pascal scienze applicate, compirà 19 anni il 3 maggio, è di Reggio Emilia: “Vengo a Casa Cervi da quando sono piccola: la Liberazione è una festa per conoscere nuove persone e divertirsi, però credo sia anche una ricorrenza molto importante, un valore che dovremmo ricordare sempre, anche se siamo giovani e non conosciamo la guerra e tutto quello che è successo molti anni fa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le giovani voci di Casa Cervi, viaggio nei luoghi della Resistenza: “Tutti qui per riflettere su passato e presente”

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