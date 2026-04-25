Un saggista e politologo ha dichiarato che il modello da seguire non è Donald Trump, ma Giorgia Meloni. La sua opinione è stata riportata in un’intervista pubblicata su Le Figaro, in cui si sottolinea come Meloni rappresenti un esempio diverso rispetto all’ex presidente statunitense. La discussione si concentra sulla figura politica italiana e sul suo modo di approcciarsi alla leadership.

Donald Trump? No, meglio Giorgia Meloni. Questo è in sintesi il pensiero del saggista e politologo Thibault Muzergues, intervistato da Rémy Monti su Le Figaro. Secondo l'esperto, la sconfitta di Viktor Orban alle ultime elezioni ungheresi dimostra che il movimento creato dal presidente degli Stati Uniti sta arrivando al capolinea. Muzergues spiega come inizialmente Trump abbia avuto un ruolo positivo, anche a livello elettorale. Ma ora i partiti europei che lo hanno appoggiato stanno avendo non poca difficoltà. Discorso diverso per Meloni. La leader di Fratelli d'Italia si è dissociata pubblicamente dal presidente degli Stati Uniti, subendo poi la sua frustrazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le Figaro su Giorgia Meloni: il modello è lei, non Donald Trump

Italian PM Giorgia Meloni turns against longtime ally Donald Trump, backs Pope Leo

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