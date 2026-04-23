Secondo un'analisi pubblicata su “Le Figaro”, le destre in Europa guardano principalmente alla leader italiana come esempio da seguire, piuttosto che all’ex presidente americano. Il vicedirettore del quotidiano paragona il programma del Partito Socialista a un vino novello, il Beaujolais Nouveau, che viene lanciato sul mercato poche settimane dopo la vendemmia. L’articolo si concentra sul confronto tra diverse figure politiche e le loro strategie.

Per il vicedirettore di “Le Figaro”, Yves Thréard, il programma del Partito Socialista è un po’ come il Beaujolais Nouveau: il celebre vino rosso novello commercializzato ogni anno poche settimane dopo la vendemmia. Di annata in annata, ha sempre più o meno lo stesso sapore. Non profuma di banane, ma di vendetta sistematica contro i ricchi e il mercato. Il progetto per un “nuovo socialismo” in oltre seicento misure, appena presentato dal partito di Olivier Faure, è identico, punto per punto, alle centodieci proposte di François Mitterrand del 1981. Tasse a profusione per un maggiore potere pubblico. L’immagine che emerge è quella di una Francia intrappolata, incapace di riprendersi dalla crisi del debito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per le destre europee il modello da seguire è Meloni, non Donald Trump: l’analisi de “Le Figaro”

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