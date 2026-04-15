Roberto Saviano ha commentato la recente crisi tra Donald Trump e Giorgia Meloni, affermando che la rottura tra i due leader non durerà nel tempo. Secondo l’autore, questa situazione potrebbe cambiare, poiché in Europa non ci sono più figure come Orban a sostenere Trump. La dinamica tra i due politici sembra destinata a evolversi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli specifici sulle ragioni di questa divergenza.

La rottura tra Trump e Meloni non potrà durare a lungo, perché il tycoon ha bisogno della premier in Europa. Lo sostiene Roberto Saviaando l’attacco sferrato dal presidente Usa alla presidente del Consiglio italiana, colpevole di aver condannato le intemperanze del capo della Casa Bianca contro Papa Leone XIV. Per lo scrittore e giornalista lo strappo è però destinato a risanarsi. L’attacco di Donald Trump e Giorgia Meloni La crisi tra i due alleati si è palesata dopo che la premier era stata costretta a prendere le distanze dal presidente Usa definendo “inaccettabile” l’attacco a Papa Leone, definito dal tycoon “debole contro la criminalità” e “terribile in politica estera”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump contro Giorgia Meloni, la previsione di Saviano: "Tornerà da lei, in Europa non c'è più Orban"

On Cam: Meloni Surprises Trump With Ukraine Deal Twist| Italy Going Against Europe Allies On Russia

Notizie correlate

Leggi anche: La sintonia tra Donald Trump e Giorgia Meloni scricchiola: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»

Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»Fino a poche settimane fa, il rapporto tra Trump e Meloni veniva raccontato in termini opposti.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni; Trump a ruota libera al Corriere della Sera: Scioccato da Giorgia Meloni; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier.

Donald Trump cancella il rapporto con Giorgia Meloni non è più come prima: la frase sul petrolio da HormuzDonald Trump è tornato all'attacco di Giorgia Meloni dopo lo scontro su Papa Leone: il vero tema è il mancato appoggio nella guerra contro l'Iran ... virgilio.it

Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it

Dopo la foto generata con l’intelligenza artificiale di Donald Trump che cura un malato pubblicata (e poi cancellata) su Truth, decine di meme hanno invaso il web https://shorturl.at/BtAv5 facebook

Gesù abbraccia "san Donald", la nuova sparata di Trump #donald trump x.com