Le fiamme divampano sul balcone e si espandono al tetto | un condominio evacuato

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un condominio, con le fiamme che hanno avuto origine sul balcone e si sono propagate velocemente sulla parte superiore dell’edificio, arrivando fino al tetto. Le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per evacuare gli occupanti e circoscrivere il rogo. Al momento, non sono stati segnalati feriti, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

Le fiamme che divampano sul balcone e si estendono rapidamente sulla parte superiore del condominio, fino a raggiungere il tetto. È questo lo scenario a cui oggi, 25 aprile 2026, hanno assistito alcuni abitanti di Tione di Trento che hanno allertato la Centrale unica di emergenza per un incendio.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le fiamme divampano sul balcone e si estendono al tetto: abitazione inagibile Le fiamme divampano sul tetto di un’abitazione privataLa chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i pompieri dei corpi di Commezzadura,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le fiamme divampano sul balcone e si estendono al tetto: abitazione inagibile; Le fiamme divampano nel sottoscala, terrore per un donna intrappolata in casa: salvata dai vigili del fuoco; ? Il bosco va a fuoco: decine di pompieri in azione (Video); Avevamo pensato al peggio, poi…: le cerve pascolano con l'aiuola della piazza (Video). Le fiamme divampano nel sottoscala, terrore per un donna intrappolata in casa: salvata dai vigili del fuocoLa donna, rimasta intrappolata e rifugiata sul balcone, è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono riuscite a fuggire dall'incendio divampato in un'a ... quicosenza.it Le fiamme divampano dalla canna fumaria, l'intervento dei vigili del fuoco: momenti di apprensioneALA. Momenti di apprensione nell'abitato di Ala in località Sdruzzinà per l'incendio di una canna fumaria. E' successo nelle prime ore di questo pomeriggio e sul posto si sono portati i vigili del fuo ... ildolomiti.it Incendio in Via Siracusa Avola. Le fiamme divampano nei pressi dei supermercati e dei negozi vicini. - facebook.com facebook