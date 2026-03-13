Le fiamme divampano sul tetto di un’abitazione privata

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti a Piano, nel territorio di Commezzadura, per spegnere un incendio scoppiato su un tetto di un’abitazione privata. Diverse squadre sono state coinvolte nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento si è concluso con il controllo totale delle fiamme e la limitazione dei danni alla struttura.

La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i pompieri dei corpi di Commezzadura, Mezzana, Monclassico e Ossana. Complesse le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dello stabile, che si sono svolte anche con il sussidio di un'autoscala e di un carro aria. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero scoppiate nel camino per poi divampare sul tetto e in una parte del sottotetto. Ingenti i danni alla struttura anche se, fortunatamente, non sono stati registrati feriti.