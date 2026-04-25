Le eccellenze Made in Italy su carta

Il 15 aprile si è svolta la giornata del Made in Italy, un evento che ha coinvolto anche l’emissione di nove nuovi francobolli. La presentazione ufficiale è avvenuta giovedì 9 aprile a Roma, presso la sede di Palazzo Piacentini in Via Veneto, alla presenza di rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa iniziativa ha segnato una celebrazione simbolica delle eccellenze italiane nel settore.

Morandi Il 15 aprile scorso si è celebrata la giornata del Made in Italy, filatelicamente anticipata con l’emissione di nove francobolli che il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha presentato giovedì 9 aprile a Roma nella sede istituzionale di Palazzo Piacentini in Via Veneto. Si tratta di nove francobolli tutti con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,30 appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy ” che celebrano altrettante imprese storiche e affermate società italiane: Officine Egidio Brugola - Cisa - Ducati - Fabbrica d’armi Pietro Beretta - Pizzoli - Acqua San Bernardo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le eccellenze. Made in Italy su carta Pisa - Comune e Anci insieme per la Carta di Pisa Notizie correlate Le eccellenze del made in Italy: "Ecco le dieci Imprese Vincenti"Eccellenze imprenditoriali in vetrina a Bologna, dove si è tenuto il quinto dei quindici incontri della nuova edizione di "Imprese Vincenti", il... Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le eccellenze. Made in Italy su carta; Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy dedicati alle eccellenze del design: SNAIDERO, Sedia leggera di Chiavari; Riconoscimenti. A Fumarola il Premio Nazionale Eccellenze del Made in Italy - CISL; Design, Formenti (Confindustria Nautica): Con Trussardi uniamo due eccellenze Made in Italy. Le eccellenze. Made in Italy su cartaMorandi Il 15 aprile scorso si è celebrata la giornata del Made in Italy, filatelicamente anticipata con l’emissione di nove ... lanazione.it Kering lancia l’Accademia per le Eccellenze: Lusso in evoluzione, creatività e talenti per le maison di domaniL’annuncio all’Archivio Gucci di Firenze. Debutto a Mind Milano con mille studenti. L’Accademia collega i poli formativi del gruppo (Gucci, Bottega Veneta, Brioni a Pomellato) a Politecnico di Milano, ... lanazione.it In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la Professoressa Elfriede Schallmeiner, ha analizzato il modello di eccellenza di Fendi tra eredità storica, innovazione artigianale e responsabilità ambientale. L'attuale visione della maison evidenzia la - facebook.com facebook Oggi al @mimit_gov sono intervenuto all’evento ‘Artigianato, futuro del Made in Italy’, promosso da @confartigianato, @cnanazionale, Casartigiani e @SymbolaFondazio. L’ #artigianato italiano è da sempre sinonimo di #qualità riconosciuta in tutto il mondo. T x.com