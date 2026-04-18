Luigi Gentile scioglie le riserve e ufficializza la candidatura | Non è più tempo di attese passiamo all’azione

Luigi Gentile ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Agrigento, rompendo gli indugi con una dichiarazione pubblica. Ha affermato che non è più il momento di aspettare e che bisogna passare subito all’azione. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e si inserisce nel contesto delle prossime elezioni amministrative della città.

“Non è più il tempo delle attese, è il tempo dell’azione”. Con queste parole Luigi Gentile rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Agrigento per le prossime elezioni amministrative. Sarà sostenuto da Dc, Lega e due liste civiche. Una discesa in campo che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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