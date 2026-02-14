Amministrative il Centrodestra | No al secondo mandato di Micciché e La Lega tira fuori il nome di Luigi Gentile

Il Centrodestra ha deciso di opporsi al secondo mandato di Franco Micciché alle amministrative, lasciando intendere che non lo sosterranno. La Lega ha puntato invece su Luigi Gentile, presentandolo come candidato alternativo. La discussione si è acceso dopo che Mauro aveva cercato di promuovere la riconferma di Micciché, ma la coalizione ha scelto di non seguire questa strada.

Di Mauro ci ha provato: "Secondo mandato per Franco Micciché". Proposta clamorosamente bocciata dal Centrodestra. E quando, l'ex assessore regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità ha lasciato il tavolo, qualcuno scherzando avrebbe detto: "Candidiamo Roberto". Una battuta che ci ha messo un nano secondo a rimbalzare, trasformandosi in "news". Anzi no, "fake news". E in quanto tale, avendo fatto i dovuti riscontri telefonici nel pomeriggio di ieri, non riportata da AgrigentoNotizie. Roberto Di Mauro, stamani, ha confermato: "È una fake news strumentalizzata ad arte. Mai uscita dalla mia bocca la volontà di candidarmi a sindaco di Agrigento". Elezioni comunali a Cattolica. Foronchi pensa al secondo mandato. Il centrodestra promette una novità Le prossime elezioni comunali a Cattolica si avvicinano, con Foronchi che valuta un secondo mandato. Il centrodestra al 'bivio Vannacci', dentro la Lega o fuori da tutto? Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile. Amministrative 2026, il centrodestra cerca un candidato. Segni particolari? Basta che respiri; Comunali 2026, il Centrodestra serra i ranghi: Avanti uniti; Centrodestra, le grandi manovre blindate dei partiti che collegano la Regione alle comunali; Il centrodestra è la mia casa politica. Il centrosinistra sta dimostrando di non essere in grado di guidare la città. Intervista ad Alessandro Portesani, capogruppo di minoranza di Novità a Cremona. Amministrative, il Centrodestra: No al secondo mandato di Micciché e La Lega tira fuori il nome di Luigi Gentile Appuntamento a venerdì prossimo. L'ex assessore regionale Roberto Di Mauro spiega ad AgrigentoNotizie che proporrà alla coalizione il nome di una figura autorevole, con esperienza politica e amminist ... Amministrative centrodestra, Barone (Lega): Il civismo non esclude i simboli di partito Lancio un appello all'unità della coalizione di centrodestra, a trovare punti di convergenza, come si è fatto per la lista delle provinciali, più che a rimarcare le differenze interne. Così Luigi Ba ...