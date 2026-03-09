Negli ultimi tempi, sui palcoscenici della moda si vedono principalmente capi progettati per evidenziare la magrezza, in un contesto in cui l’uso di farmaci come l’Ozempic sembra aver influenzato le tendenze. Le sfilate mostrano abiti scelti per mettere in mostra corpi sottili, lasciando da parte i messaggi di diversità e rappresentanza che fino a poco tempo fa erano al centro dell’attenzione.

Per anni la moda ha raccontato una storia: quella dell’inclusività, della pluralità dei corpi, della fine dell’ossessione per la taglia zero. Oggi, quasi all’improvviso, quella narrazione sembra essersi incrinata. Non con una dichiarazione ufficiale, ma con un cambiamento silenzioso e rapidissimo che sta attraversando passerelle, negozi e algoritmi. Il nome che ricorre più spesso è Ozempic. O meglio, GLP – 1: i f armaci nati per il diabete e diventati in pochi anni uno dei più potenti acceleratori culturali della magrezza contemporanea. Il loro impatto non riguarda solo la salute o il costume. Sta ridisegnando l’economia della moda e perfino il modo in cui i brand scelgono i corpi da mettere in scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - "Qualsiasi abito che mostra il corpo vende": la moda ai tempi dell'Ozempic. Addio inclusività, in passerella sfilano capi pensati per ostentare la magrezza

“La body positivity appartiene al passato: ora c’è un’ossessione culturale per la magrezza a qualsiasi costo. Ozempic ha rivelato un cambiamento nei nostri valori”: parla lo psicoterapeuta Jonathan AlpertLo psicoterapeuta Jonathan Alpert spiega come i farmaci dimagranti hanno svelato il declino della body positivity nella società Su FqMagazine il tema...

Olimpiadi, lo sport incontra la moda: a Milano sfilano le divise. In passerella anche le creazioni dell’Accademia di BreraMilano, 5 febbraio 2026 – Alla vigilia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, sport e moda hanno intrecciato i loro mondi in un dialogo...

