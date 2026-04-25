Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito

Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa hanno annunciato che dal prossimo mese il bagaglio a mano non sarà più gratuito. Questa decisione segue le recenti modifiche alle politiche di altre compagnie aeree low-cost, come Ryanair, che hanno introdotto nuove regole per il check-in e l’imbarco dei bagagli. La modifica riguarda tutti i voli operati dal gruppo e prevede un costo aggiuntivo per il bagaglio a mano, che prima era incluso nel prezzo del biglietto.

Dopo le nuove regole di Ryanair su check-in e imbarco bagagli, anche nel gruppo Lufthansa arriva una novità destinata a far discutere. Sui voli a corto e medio raggio arriva una tariffa base che non include più il classico bagaglio a mano in cabina, la “Economy Basic“. La novità si chiamerà, appunto, "Economy Basic" e sarà disponibile gradualmente a partire dal 28 aprile, per voli dal 19 maggio. Chi sceglierà questa opzione potrà portare a bordo solo un oggetto personale di dimensioni ridotte, come una borsa da laptop o un piccolo zaino (massimo 40x30x15 cm), da sistemare sotto il sedile. Per il classico trolley da cappelliera o per un bagaglio da stiva sarà, invece, necessario pagare un supplemento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito Notizie correlate Niente più bagaglio a mano gratuito su Lufthansa: dal 28 aprile arriva la nuova tariffa Economy Basic, ecco le compagnie aeree coinvolteViaggiare con un trolley in cabina senza costi aggiuntivi sta per diventare un ricordo anche sui voli delle compagnie di bandiera. La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aereeUna delle conseguenze più temute della guerra in Medio Oriente sta diventando realtà. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lufthansa: tutte le news e le offerte sui voli e Miles&More; Lufthansa cancella già 20mila voli: la crisi del jet fuel per gli aerei; Caro carburanti, Ft: Lufthansa cancella 20mila voli per risparmiare cherosene; Lufthansa lascia a terra la controllata CityLine. Capacità rivista sull’intero network. Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuitoLe compagnie aeree del gruppo Lufthansa dicono addio al baglio a mano gratuito Dopo le nuove regole di Ryanair su check-in e imbarco bagagli, anche nel ... ilsipontino.net Lufthansa elimina il bagaglio a mano gratuito: le compagnie aeree coinvolteDal 28 aprile cambia tutto: arriva la tariffa Economy Basic e il bagaglio a mano diventa extra per (quasi) tutti i voli di Lufthansa, con non poche critiche in Europa ... siviaggia.it LUFTHANSA, STOP AL BAGAGLIO A MANO GRATUITO - Cosa cambia per i passeggeri dal 28 aprile: https://qds.it/lufthansa-niente-bagaglio-a-mano-gratuito/ - facebook.com facebook Lufthansa cambia le regole: niente più bagaglio a mano gratuito #lufthansa x.com